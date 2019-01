Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau sinds 1992 Jasmijn Van Raemdonck

03 januari 2019

17u40 0 Brussel De Brusselse werkloosheidsgraad stond eind 2018 op 15,7 procent, het laagste niveau sinds 1992. Toen bedroeg de werkloosheidsgraad 15,1 procent. Dat meldt de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris donderdag.

Op 31 december telde het Brusselse Gewest 88.317 werkzoekenden, dat is 3 procent minder dan in 2017. Vergeleken met december 2014 gaat het zelfs om een duik van 18,2 procent. De werkloosheidsgraad komt daarmee op het einde van 2018 uit op 15,7 procent. Het gaat inmiddels al om de vijftigste opeenvolgende maand dat de werkloosheid in Brussel daalt. Wat de jongerenwerkloosheid betreft, is dat zelfs de 67ste daling op rij. De jeugdwerkloosheidgraad bedroeg eind december nog 23,2 procent. Brussel telde op dat moment 8.893 jonge werkzoekenden, een afname met 7,5 procent in vergelijking met 2017. Sinds 2014 daalde het aantal jonge werkzoekenden in Brussel met maar liefst 30,8 procent.

Van de 88.317 ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in december 2018 waren er 12.028 werkzoekenden gebruikers van het OCMW, wat overeenkomt met 13,6 %. Bij de jongeren is dit aandeel hoger: onder de 8.893 jonge NWWZ, zijn er namelijk 1.966 gebruikers van het OCMW, goed voor 22,1 %. Actiris ontving tot slot in de maand december 14.757 werkaanbiedingen.