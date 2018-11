Brusselse werkloosheid blijft dalen WHW

06 november 2018

13u31 0 Brussel De Brusselse werkloosheidgraad blijft dalen. Al vier jaar zijn er onafgebroken minder werklozen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. Het Brussels Gewest telt 21.042 werkzoekenden minder ten opzichte van oktober 2014. Ook de jongerenwerkloosheid neemt af.

Eind oktober telde Brussel 91.214 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 16,3 procent. Het is het laagste pijl sinds 1992. In vergelijking met oktober 2014 is het aantal werkzoekenden met 21.042 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,7 procent in vier jaar tijd.

Ook de jongerenwerkloosheid (onder 25 jaar) taant al 65 maanden op rij, maar bedraagt nog steeds 25,6 procent. Er zijn 9.822 jonge werkzoekenden in Brussel, ofwel 719 minder dan vorig jaar en 4.355 minder dan in 2014. De jeugdwerkloosheid is sindsdien gedaald met 30,7 procent.

In oktober ontving Actiris 24.138 werkaanbiedingen. Daarvan kwamen er 3.805 rechtstreeks binnen bij de Brusselse dienst en werden maar liefst 10.871 werkaanbiedingen ontvangen via de Vlaamse en Waalse collega’s van de VDAB en Forem.