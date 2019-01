Brusselse Tessa Dixson kroont zich tot winnaar van De Nieuwe Lichting Jasmijn Van Raemdonck

31 januari 2019

19u34 0 Brussel De Brusselse popprinses Tessa Dixson kwam donderdag als een van de drie winnaars uit de bus van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Dat kreeg de 21-jarige zangeres te horen tijdens een Facebook-liveuitzending vanuit de DAFT Studios in Malmedy.

Bijna 1.000 opkomende Vlaamse bands schreven zich zowat een half jaar geleden in voor De Nieuwe lichting 2019. Daaruit selecteerde Studio Brussel, met hulp van een professionele jury, negen finalisten waarop de luisteraars van de radiozender een week lang konden stemmen. Presentatrice Michèle Cuvelier maakte donderdagmiddag tijdens een show op Facebook de drie winnaars bekend. Naast de Brusselse Tessa Dixson kroonden ook Mooneye en David Ngyah zich tot winnaars.

Nieuw album

Tessa Dixson kan het verlossende nieuws nog niet helemaal geloven. “Om eerlijk te zijn raasden op het moment van de bekendmaking allerlei emoties door mijn lichaam. Ik kon niet meer denken, mijn brein was uitgeschakeld.” De zangeres werd als dochter van een Belgische moeder en een Britse vader geboren in Brussel, waar ze ook nu nog altijd woont. Met De Nieuwe Lichting wint Tessa onder meer airplay op Studio Brussel, studiotijd in DAFT Studios in Malmedy en een cheque voor muziekmateriaal. Vooral die studiotijd komt Tessa goed van pas. “Ik heb een nieuw album klaar liggen. Het zou geweldig zijn moesten we die kunnen opnemen in de studio’s. Maar het is nog niet zeker of dat gaat lukken. Daarvoor is eerst overleg met mijn manager en producer nodig.”

Roméo Elvis

De jonge zangeres heeft in haar leven al een indrukwekkend parcours afgelegd. Van jongs af aan leerde zij piano en begon ze te zingen. In 2014, op haar zestiende, nam Tessa deel aan de Waalse versie van The Voice. Daarnaast bracht de zangeres al enkele singles waaronder ook een met Brusselse ster Roméo Elvis. “We komen uit dezelfde stad en het is natuurlijk een kleine wereld. Het is heel inspirerend om met zo’n mensen in contact te komen en deel van hun leefwereld te mogen uitmaken”, vindt Tessa. De winst in de Nieuwe Lichting is voor haar een kans om nog verder te gaan. “Hopelijk is het een opstapje om binnenkort ook andere landen te bereiken”.