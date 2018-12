Brusselse start-up stelt nieuwe installatie voor die groene stroom opwekt Jasmijn Van Raemdonck

07 december 2018

13u18 0 Brussel De Brusselse start-up Watt Matters heeft vrijdag in het appartementsblok Marius Renard 27 in Anderlecht haar een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie voorgesteld. Die installatie produceert groene stroom met een rendement van vrijwel 100%.

“Het is een totaal nieuwe uitvinding”, legt Ismaël Daoud van Watt Matters uit. Het verschil met andere installaties die groene stroom opwekken zit volgens hem in het rendement. “Voordien lag het rendement rond de 90%. Wij lanceren nu een installatie die bijna 100% rendement haalt.”

Het Anderlechtse appartementsblok dateert uit de jaren 1970. “Het dak was niet geïsoleerd en er waren bovendien lekken”, vertelt Ismaël. Om dit probleem te verhelpen heeft Watt Matters het dak geïsoleerd met financiële steun van geïnteresseerde burgers en Belfius. “De bewoners zelf hebben dus niet hoeven bijdragen aan het nieuw geïsoleerde dak”, verduidelijkt hij.

Goed voor mens en milieu

De kosten van dit nieuwe en goed geïsoleerde dak worden terugverdiend via de groene stroom die wordt opgewekt door de warmtekrachtkoppelingsinstallatie. “De investeerders, waaronder ook veel burgers, genieten in de toekomst van het financieel rendement van deze installatie”, legt Ismaël uit. Toch zijn niet alleen de investeerders de grote winnaars in dit verhaal. “Ook het klimaat, het milieu en de gezondheid van de mensen zal hier de vruchten van plukken, dankzij de tonnen vervuilende uitstoot die met onze groene installatie vermeden wordt”.