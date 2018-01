Brusselse scholen starten educatief bosproject 19 januari 2018

1 op 2 Brusselse kinderen heeft nog nooit een voet in het bos gezet. Toch is het voor de meeste kinderen hun favoriete plek om te ravotten. Daarom starten acht Brusselse scholen met een uniek educatief bosproject.

Drie lessen lang leren de kinderen alles over het bos en wat die te bieden heeft. "In Brussel is er niet zoveel bosaanbod", zegt meester Thomas van basisschool Sint-Joost-Aan-Zee. "Uit onze enquête, die we bij 263 Brusselse kinderen van het zesde leerjaar afnamen, blijkt inderdaad de helft zelden het bos te bezoeken", vult Peter Hulpiau van natuurvereniging vzw Good Planet aan. "Bovendien kampen jongeren nog te veel met misvattingen over de natuur. Zo geloven kinderen dat er steeds nieuwe bomen gekapt moeten worden om papier te maken. Bijna de helft weet niet dat papier ook recycleerbaar is." De natuurverenigingen vzw Good Planet en Paper Chain Forum ontwikkelden daarom een uniek lespakket over het bos en zijn verschillende functies. In drie lessen behandelen ze de thema's bosbeheer, het ecoysteem en papierproductie en recylage. "Tijdens de eerste twee lessen brengen we het bos naar het klaslokaal en laten we kinderen zelf aan de slag gaan met creatieve en zintuigelijke oefeningen. Daarna gaan de kinderen zelf op ontdekkingstocht. Dan bezoeken we het bosmuseum in Hoeilaart en ervaren de leerlingen de natuur met al hun zintuigen." De twee klaslessen gaan deze maand van start in acht Nederlandstalige scholen. In april of mei volgt de klasuitstap naar het bos in Hoeilaart. (DCFS)