Brusselse Ring even afgesloten door wankele verlichtingspaal WHW

07 november 2018

21u21 0 Brussel De Brusselse Ring werd vanavond even in beide richtingen afgesloten ter hoogte van afrit 17, Anderlecht-Industrie. Aanleiding was een verlichtingspaal in de middenberm die dreigde om te vallen. De paal werd intussen verwijderd en het verkeer kan opnieuw door.

Op de Brusselse Ring is de tussenkomst van de brandweer ter hoogte van afrit 17, Anderlecht-Industrie, afgelopen. Het verkeer over de Brusselse Buiten- en Binnenring kan opnieuw door. De Brusselse Ring was er in beide richtingen afgesloten sinds 18.30 uur omdat er op de middenberm een verlichtingspaal dreigde om te vallen. Die is intussen door de brandweer verwijderd.