Brusselse regering wil gebruik van proefdieren terugdringen 23 juli 2018

02u33 0 Brussel De Brusselse regering heeft de wetgeving op de bescherming van laboratoriumdieren aangepast om het aantal proefdieren in Brussel fors te verminderen. Vanaf 2025 is het gebruik van proefdieren voor veiligheidstests en voor opleidingen verboden, behalve voor strikt omschreven uitzonderingsgevallen.

Vanaf 2020 geldt wel al een verbod op elke test op honden, katten en primaten. Voor het toegepast onderzoek - waarin men onderzoek doet naar bepaalde ziektes - is beslist om naar een vermindering met 20 procent van het aantal dierproeven te gaan. Dierproeven voor toegepast onderzoek maken vandaag zowat elf procent uit van alle proeven met dieren in Brussel. "Het is al lang mijn overtuiging dat we het aantal proeven op dieren sterk moeten terugdringen. Het Brussels gewest wil een voortrekker zijn om het dierenwelzijn te verbeteren", verklaart staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V).





Voor de zogenaamde veiligheidstests en gebruik van dieren voor opleidingen is beslist die te verbieden vanaf 1 januari 2025, uitgezonderd indien er geen ander alternatief bestaat en de tests absoluut noodzakelijk zijn.





(DCFS)