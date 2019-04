Brusselse regering weigert 5G: “Brusselaars zijn géén proefkonijnen” WHW

01 april 2019

11u19 2 Brussel De Brusselse regering is niet van plan om in te stemmen met een proefproject voor het aanbieden van het supersnel draadloos internet 5G. “Brusselaars zijn geen proefkonijnen”, stelt minister van Milieu Céline Fremault (CDH)

In juli tekende het Gewest een protocolakkoord over de uitrol van een 5G-netwerk. Brussel moest in 2020 de eerste stad worden met supersnel internet. Maar zo ver lijkt het niet te komen. De huidige regering komt er niet uit en het dossier zal doorgeschoven worden naar de volgende regering. Een proefproject is met de huidige stralingsnormen niet haalbaar, en Fremault zegt in een gesprek met nieuwssite Bruzz dat ze niet van plan is om een uitzondering te geven. “Ik kan zo’n technologie niet verwelkomen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet gerespecteerd worden. 5G of niet. De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. “Het Brusselse gewest heeft bijzonder strenge stralingsnormen voor telecomtoepassingen. De norm van 6 volt per meter leidde in het verleden al tot problemen om snel mobiel internet via 4G in de hoofdstad aan te bieden. De Brusselse normen zijn zo’n vijftig keer strenger dan die van de ­Wereldgezondheids­organisatie en de Europese Unie.

Kortzichtig

Brussels Open Vld-fractieleidster Els Ampe vindt de houding van Fremault kortzichtig: “Krampachtig vasthouden aan het verleden is ook slecht voor onze gezondheid want door 5G af te blokken, verhindert Minister Frémault heel wat medische toepassingen”. Omdat er geen wachttijd is tussen zender en ontvanger kan 5G-technologie ingezet worden om operaties op afstand uit te voeren zodat cruciale minuten worden gewonnen, argumenteert de Open Vld’ster. Ook voor verkeersveiligheid speelt 5G een belangrijke rol, want het laat toe dat bussen, auto’s, trams en andere voertuigen instant met elkaar communiceren om zo verkeersongevallen te vermijden, voegt Ampe er nog aan toe.