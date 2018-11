Brusselse politie volgt mogelijke mobilisatie gele hesjes van nabij op Jasmijn Van Raemdonck

27 november 2018

19u30 0 Brussel Het blijft onduidelijk of er aanstaande vrijdag een officiële betoging van de gele hesjes komt in Brussel. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene volgt de situatie van nabij op.

De geplande betoging werd maandag geannuleerd. Dat bevestigt de Brusselse politie. “Wat betreft het al dan niet dan niet doorgaan van een manifestatie van de gele hesjes kan ik enkel zeggen dat de organisator heeft laten weten dat de manifestatie niet doorgaat”, stelt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

‘Protest gaat door’

Mede-organisator Gary Ducran werd op sociale media overspoeld door ontevreden reacties. Hij legt uit aan Bruzz dat hij het evenement annuleerde omwille van veiligheidsredenen. “Per 500 manifestanten moesten we van de politie een veiligheidsagent voorzien, maar we weten zelfs niet hoeveel mensen er zouden komen opdagen”, zegt Ducran aan Bruzz.

Toch blijft de mede-organisator oproepen om vrijdag te mobiliseren in de hoofdstad. “De officiële manifestatie is dan wel geannuleerd, maar dat wil niet zeggen dat we op vrijdag de stad niet met gele hesjes kunnen overspoelen. Het protest gaat door”, stelt Ducran bij Bruzz.

De Brusselse politie blijft intussen waakzaam voor de verdere ontwikkeling van de situatie en een mogelijke mobilisatie. “We volgen de situatie wel van nabij op”, aldus Van de Keere.