Brusselse politie vindt 2,5 kilo heroïne bij drugdealers HA

17u40

Bron: Belga 1 Photo News Brussel De Brusselse lokale politie heeft twee mannen opgepakt die ervan verdacht werden dat ze heroïne en cocaïne verkochten. Dat meldt het Brusselse parket. De twee werden maandag opgepakt bij een huiszoeking in hun appartement aan de Groendreef. Daar trof de politie elf gsm's, 2,5 kilo heroïne, 244 gram cocaïne, 1,650 kilo versnijdingsmiddelen en enkele grammen marihuana aan.

In het appartement werd ook een grote hoeveelheid namaakproducten gevonden, hoofdzakelijk parfums en trainingspakken van grote Europese voetbalploegen. De twee verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden.

Nog in Brussel heeft de politie gisteren een 35-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij cocaïne dealde, zo meldt het Brusselse parket. Een politiepatrouille merkte de dertiger 's middags op aan de Zuidlaan omdat hij zich gedroeg als een drugdealer. De patrouille besloot de man te volgen en zag dat hij iets uitwisselde met een andere man. Toen de agenten de dertiger daarop probeerden te arresteren, verzette die zich hevig en probeerde hij een bolletje cocaïne in te slikken. De man bleek ook 95 euro bij te hebben.

Illegaal

Bij een huiszoeking in zijn woning kon de politie drie precisieweegschalen, 55 gram cocaïne en 7.550 euro in beslag nemen. Nazicht leerde dat de dertiger al gekend stond voor het dealen van drugs en illegaal verblijf. Bovendien stond hij geseind omdat hij in april nog veroordeeld was tot een celstraf van 3 jaar en 3 maanden. De man werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.