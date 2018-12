Brusselse politie test ‘batmobiel’ met hoogtechnologische camera Robby Dierickx

30 december 2018

14u26 0 Brussel Het is niet de Kerstman die dezer dagen de show steelt op de Brusselse kerstmarkt, maar wel de ‘batmobiel’: het nieuwe speeltje van de lokale politie Brussel-Hoofdstad Elsene.

De ‘batmobiel’ – zoals de agenten het nieuwe voertuig noemen – wordt nog tot 15 januari getest. “Het gaat om een elektrische wagen waarvan een cabine ontkoppeld kan worden”, legt woordvoerder Olivier Slosse. “In die cabine, die vier meter de lucht in kan, zit een hoogtechnologische camera. Daarmee kunnen we over een afstand van zeshonderd meter hoogkwalitatieve beelden schieten. Het voertuig wordt dan ook gebruikt voor statische evenementen zoals de kerstmarkt. Voor betogingen is de wagen minder efficiënt. In de cabine is plaats voor één agent, maar de camera kan ook van op afstand bediend worden.”

De woordvoerder benadrukt dat het om een testwagen gaat. “Uiteraard willen wij op die manier achterhalen of de wagen een toegevoegde waarde voor ons korps kan zijn, maar de test is vooral voor de bevoegde firma belangrijk”, aldus nog Slosse. “Zo zullen wij onze bevindingen overmaken aan de producent.”