Brusselse politie draait overuren Dit weekend worden weer verschillende betogingen gepland in de hoofdstad Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

14u17 1 Brussel Het belooft opnieuw een druk weekend te worden voor de Brusselse politie. De organisatoren van de Mars tegen Marrakesh lieten al verstaan- ondanks het verbod- zondag toch naar Brussel te trekken. Over de geplande betoging van de gele hesjes op zaterdag blijft het voorlopig onduidelijkheid troef.

Dat Brussel dit weekend weer overstelpt zal worden door betogers, lijkt waarschijnlijk. Hoewel burgemeester Philippe Close en Brussels minister-president Rudi Vervoort (beiden PS) woensdag lieten weten dat alle betogingen op zondag verboden worden, plannen de organisatoren van de Mars tegen Marrakesh toch af te zakken naar de hoofdstad. “Wij baseren ons op het recht van vergaderen en het recht van vrije meningsuiting”, meldt Filip Brusselmans, preses van KVHV Antwerpen en organisator van de mars.

Eigen ordediensten

Woensdag vertelde Brusselmans dat “al tienduizenden mensen hadden laten weten zondag naar Brussel af te zakken”. Zij zouden in de ochtend vanuit zes centrumsteden met bussen naar de hoofdstad trekken. Hoewel de manifestanten hiermee het verbod zullen overtreden, benadrukken de organisatoren dat het de bedoeling is om geweldloos te betogen. “We zijn niet uit op een confrontatie met de politie”, meldt Brusselmans. Om de betoging in goede banen te leiden, brengen het KVHV, NSV en leden van Schild & Vrienden en Voorpost hun eigen ordediensten mee. “Die hebben al vaker manifestaties begeleid”, aldus Brusselmans.

Gele hesjes geven niet thuis

Over de manifestatie van de gele hesjes, die op zaterdag gepland is, blijft het momenteel erg onduidelijk. Opnieuw probeert de politie van Brussel Hoofdstad-Elsene contact op te nemen met de organisatoren maar alweer geven de gele hesjes niet thuis. Toch laat de politie weten zich opnieuw grondig voor te bereiden op een mogelijke betoging. “Wij gaan werken op dezelfde manier als wij vorige zaterdag hebben gedaan”, geeft Ilse Van de Keere, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene nog mee.