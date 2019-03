Brusselse parken zondag en maandag dicht RDK

10 maart 2019

Als gevolg van de hevige rukwinden blijven de Brusselse gewestelijke parken zondag en maandag dicht. Er worden namelijk rukwinden tot 80 kilometer per uur voorspeld. In de parken die niet fysiek afgesloten kunnen worden, zullen waarschuwingsborden geplaatst worden. Verwacht wordt dat de gewestelijke parken dinsdagochtend heropend kunnen worden. Leefmilieu Brussel raadt mensen aan om tot dan de omgeving van bomen te vermijden. Ook het Ter Kamerenbos is vandaag en morgen dicht.

In Meise bleven de deuren van de Nationale Plantentuin zondag dan weer dicht door het stormweer.