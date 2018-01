Brusselse parken gesloten door stormweer 02u31 0 Brussel De parken en kerkhoven van Brussel werden maandag gesloten door de aankondiging van hevige rukwinden. De parken blijven zeker nog tot deze voormiddag dicht.

Zowel Brussel Leefmilieu als de Stad Brussel besloten de parken te sluiten. Het KMI kondigde hevige rukwinden van 75 tot 85 kilometer per uur aan. Zoals altijd gaan de deuren van de parken en kerkhoven daarom als voorzorgsmaatregel dicht. Maandag sloten de parken vanaf 12 uur en ze blijven gesloten tot dinsdagvoormiddag. "De aangekondigde rukwinden zijn krachtig en kunnen gevaarlijk zijn. Het is daarom aangeraden om veiligheidshalve niet in de parken en groene ruimten te wandelen of deze met de auto te doorkruisen", waarschuwt schepen van Groene Ruimtes Khalid Zian.





Vandaag weer open?

Vandaag inspecteert Brussel Leefmilieu de parken en bekijkt of ze terug open kunnen.





(DCFS)