Brusselse danscrew grijpt naast de winst in finale ‘Dance As One’ Jasmijn Van Raemdonck

20 december 2018

09u02 0 Brussel De spannende finale van het VTM-programma ‘Dance As One’ werd woensdagavond gewonnen door de Nederlandse danscrew Oxygen. De Brusselse dansers van ‘The Revolutionary’ moesten het onderspit delven en grepen daarmee naast de hoofdprijs van 50.000 euro.

Acht weken lang gaven twintig Belgische en Nederlandse danscrews het beste van zichzelf om een plaatsje in de felbegeerde finale van ‘Dance As One’ te verdienen. Zij probeerden de jury te overtuigen van hun kunsten om zo synchroon mogelijk te dansen. De dansers van Oxygen uit Nederlands Limburg slaagden hier het beste in en strijkten zo de titel van ‘meest synchrone danscrew van de Lage Landen’ op.

Met een monsterscore van 39,5/40 punten werden de Nederlanders terecht tot winnaars gekroond door de driekoppige jury Laurien Decibel, Jan Kooijman en Timor Steffens. Met hun experimentele hiphop maakten de Nederlanders veel indruk: “Het is alsof jullie de grote Bijbel van synchroon dansen hebben klaarliggen”, grapte Jan Kooijman. Het geld willen de dansers van Oxygen investeren in de groep om allemaal professioneel aan de slag te kunnen gaan.