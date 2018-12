Brusselse dancecrew door naar de finale van Dance As One The Revolutionary verdedigt de Belgische eer in de finale van het VTM-programma Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

09u00 1 Brussel Na een bloedstollende strijd gaat de Brusselse danscrew The Revolutionary door naar de finale van het VTM-programma Dance As One. Daardoor maken zij volgende week kans op de hoofdprijs van 50.000 euro.

Het was een nek-aan-nekrace tussen de twee Belgische dancecrews The Revolutionary en 2SDC Crew. The Revolutionary haalde het uiteindelijk nipt en zal volgende week de Belgische eer hoog houden in de finale. Woensdagavond raakte bekend dat ook de Nederlandse groepen Oxygen en The CDK doorgaan naar de laatste en beslissende ronde van de wedstrijd.

In Dance As One draait het erom met de hele crew zo synchroon mogelijk te dansen met een eerdere opname van de dans. Na de vrije dans van elke groep legde de jury hen twee moeilijke opdrachten op. In de tweede ronde moesten de dansers aan de slag met grote schaduwschermen die ze in hun choreografie moesten verwerken. In de beslissende derde ronde moesten de crews niet alleen strak gelijk dansen met hun eigen opname maar werden hen ook drie dansmoves opgelegd: de ‘moonwalk’ van Michael Jackson, de ‘running man’ en dé beweging van 2018: de ‘swish’.