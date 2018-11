Brusselse barista dingt mee naar titel ‘most passionate bartender’ Freya De Coster

13 november 2018

15u24 0 Brussel Brusselse barista Marc Daniëls dingt mee naar de titel van ‘the most passionate bartender’ tijdens de internationale Liquor43-wedstrijd. Samen met bartender Jelle Trevens neemt hij het op tegen 12 andere teams en hoopt hij de winnende koffiecocktail te creëren.

Er rust een zware druk op de schouders van Marc Daniëls, barista en eigenaar van de Brusselse koffiebar Kaffabar op het Rouppeplein. Hij werd als enigste barista van België geselecteerd voor de internationale cocktailwedstrijd en vertegenwoordigt samen met Jelle Trevels, bartender van bar Magnifique uit Heist-op-den-Berg ons land. “Uit elk land werd een barman en koffieman uitgekozen die samen een team vormen”, zegt Daniëls. “Jelle en ik kenden elkaar hiervoor niet, maar we ontmoeten elkaar op Gran Canaria voor de wedstrijd. Samen staan we voor de uitdaging om de origineelste koffiecocktail te creëren waarmee we de jury omver blazen.”

Marc vindt de nominatie een hele eer, want het had weinig gescheeld of hij was zelfs nooit barista geworden. Nog maar vijf jaar geleden besloot hij de financiële bankwereld vaarwel te zeggen, volgde een barista-opleiding in Nederland en ontpopte zich al snel tot vaste waarde in de koffiewereld. “Twee jaar geleden won ik de prijs van beste barista van België. Waarschijnlijk werd ik daarom geselecteerd.”

Cocktails op basis van koffie, ze worden hipper en hipper volgens Daniëls. “In landen als Mexico, Australië en Scandinavië duiken steeds meer originele creaties op. Ook in de Kaffabar serveren we bijvoorbeeld de Coffeegin of de niet-alcoholische Nespresso-crodino. Dankzij deze deelname krijg ik de kans om Brussel en de Brusselse coffeescene op de internationale kaart te zetten.”

Dinsdag en woensdag trekken Marc en Jelle ten strijde tegen 12 teams uit verschillende landen en onderwerpen ze zich aan een heleboel proeven. “Tijdens de eerste proef moeten we een volledig nieuwe cocktail bedenken op basis van koffie en likeur 43. We kennen de rest van de ingrediënten niet, dus een drankje op voorhand bekokstoven lukt niet. Maar Jelle en ik hebben veel inspiratie opgedaan uit magazines, Instagramaccounts en op youtube.” Voor proef twee wordt hun foodkennis getest. Dan krijgen ze de uitdaging om bij verschillende gerechten gepaste drankjes te voorzien. Bij de derde proef moet het duo hun theoretische kennis bewijzen tijdens een quiz. “Voor elk juist antwoord, mogen we een ingrediënt uitkiezen. Hoe meer ingrediënten, hoe creatiever je kan gaan.” De drie teams met de hoogste scores mogen in de zomer door naar de finale. Daar ondergaan ze een precisietest en gaan ze aan de slag met een ‘master surprise box’. Maar wat de wedstrijd inhoudt, is nog geheim. De winnaars krijgen een opleidingscheque ter waarde van 1500 euro.