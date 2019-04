Brusselse artiest tekent politici op skateboards SZM

12 april 2019

16u48 0 Brussel Niet enkel Romeo Elvis is kritisch over onze politieke koppen. Elzo Durt is ook een Brusselse artiest die maatschappelijk geëngageerd is. Hij doet het onder andere door tekeningen op skateboards.

Ride All day is de oudste skateboard-winkel in Brussel. Ze vieren binnenkort hun 25 jaar bestaan en zijn de enigen die de skateboards Van Elzo Durt verkopen. “Skateboard fabrikant Silence werkte een jaar geleden samen met Elzo Durt voor een serie van vier skateboards ” vertelt Yves, de uitbater van Ride All Day. Sinds dat ze uitgekomen zijn, heeft hij er zelfs moeten bijbestellen, “mensen kopen die niet enkel om op te skaten, maar ook gewoon om op de muur te hangen.” De skateboard waarop Bart de Wever op afgebeeld is, blijkt het populairst. Die konden we helaas niet meer in de winkel vinden.

Samy, een vaste klant, was toevallig in de winkel. Toen we hem vroegen of hij wilde poseren met skateboards moest hij lachen: “Dat zijn de skateboards van Elzo Durt, ik heb die van Bart De Wever thuis, maar die is in twee gebroken.”