Brusselse ambtenaren de straat op voor minder werkdruk en meer loon Freya De Coster

08 november 2018

15u23 0 Brussel Een kleine duizend Brusselse ambtenaren die actief zijn bij de gemeentediensten, OCMW’s en Iris-ziekenhuizen hebben donderdag betoogd voor loonsverhoging en tegen toenemende werkdruk.

De betoging verliep al bij al rustig, al lieten enkele deelnemers zich wel even gaan ter hoogte van het VBO-gebouw. Daar gooiden ze met verf gevulde waterballonnen tegen de ruiten. Maar voorts bleef het bij de nodige toeters en bellen, en natuurlijk de occasionele voetzoeker.

“Brusselse ambtenaren verdienen een pak minder dan hun Vlaamse en Waalse collega’s”, zegt Rudi De Coster, vakbondssecretaris van ACV Openbare Diensten. “De laatste loonsverhoging dateert uit 2006 en sindsdien is het wachten. De werknemers zien het gewoon niet meer zitten. Ze werken zich te pletter voor een hongerloon. Zo stoppen de loonschalen na 27 jaar, terwijl de pensioenleeftijd intussen wel gestegen is. Dat klopt niet, maar er is hoegenaamd geen geld.”

Het protest begon al in de voorbije zomer. Toen verzamelden de ambtenaren tienduizend handtekeningen tegen de slechte arbeidsvoorwaarden. Op 11 oktober werd het werk dan twee uur lang neergelegd. En donderdag volgde een betoging door de Brusselse straten om het ongenoegen nogmaals kenbaar te maken. De betogers vertrokken op het Sint-Katelijneplein, waarna het doorheen het centrum van Brussel richting het kabinet van minister-president Rudi Vervoort en het kantoor van de PS ging, waar een eisenpakket overhandigd werd. “We willen onder meer een verhoging van de barema’s met tien procent, een afschaffing van niveau E en een algemene verbetering van de arbeidsomstandigheden dankzij een sterke personeelsbezetting en een echt welzijnsbeleid.”

“Waar is de waardering?”

Jos Cnops (59), vakbondsafgevaardigde en al 38 jaar actief als hoofd van de groendienst in de gemeente Oudergem, ziet de wantoestanden naar eigen zeggen toenemen. “We krijgen amper nog waardering voor ons statuut”, legt hij uit. “Vooral de technische werklieden krijgen niet de erkenning die ze verdienen. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, laten ze je voelen dat je niet meer welkom bent. Ze zeggen het niet letterlijk, maar dat maakt het alleen maar erger. Bovendien krijg ik als Vlaming een beperkte taalpremie, terwijl Franstalige collega’s het dubbele krijgen.”

Ook kinderverzorgster Christa Selslaete is het beu. “We krijgen geen doorgroeikansen, want we kunnen amper deelnemen aan bijscholingen”, zegt ze. “Kinderverzorgster wordt niet erkend als zwaar beroep, maar wij hebben — in tegenstelling tot leerkrachten — geen kerst-, paas- of grote vakantie. En een hele dag voor kinderen zorgen, is niet niets, hoor.”

Eenmaal aangekomen op het Koningsplein, werd een beperkte delegatie door minister-president Vervoort ontvangen. “Ik hecht veel waarde aan een sterk openbaar ambt”, aldus Vervoort. “In tijden waarin de federale regering de pensioenen onder vuur neemt en er beroepen ingediend worden tegen de wet van 30 maart 2018 (betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, red.), dient erop gewezen te worden dat het statuut de ambtenaren beschermt tegen werk- en financiële onzekerheid.”