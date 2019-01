Brusselse agent gearresteerd in dossier rond humanitaire visa WHW

28 januari 2019

12u34 0 Brussel Het gerecht heeft een Brusselse politieagent gearresteerd in het dossier rond de handel in humanitaire visa. Hij zou een of meerdere personen waarbij een huiszoeking zou plaatsvinden in de nasleep van de arrestatie van Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam vooraf getipt hebben.

Het parket wil voorlopig geen commentaar kwijt over de arrestatie. Melikan Kucam zou 2.000 tot 10.000 euro ontvangen hebben om mensen uit conflictgebieden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen. Kucam onkent, maar is intussen door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld.