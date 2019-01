Brussels toerisme leeft op Jasmijn Van Raemdonck

11 januari 2019

16u08

Bron: Belga 0 Brussel Het Brusselse toerisme heeft een succesjaar achter de rug. In totaal werden in 2018 zo’n 8,5 miljoen overnachtingen geboekt, een stijging van 8,7 procent tegenover 2017. Dat maakt visit.brussels bekend. In 2018 bereikte het vrijetijdstoerisme bovendien voor de eerste maal hetzelfde niveau als het professionele toerisme.

Het toerisme is er in Brussel weer helemaal bovenop sinds de aanslagen in maart 2015. In 2018 bedroeg de bezettingsgraad van de hotels gemiddeld 74%, wat een stijging is van 5,5% ten opzichte van 2017. In de maanden september, oktober en november was de bezettingsgraad uitzonderlijk hoog en ging naar de 90 procent. Dat succes wordt verklaard door de intensieve activiteit van de professionele sector en de internationale evenementen zoals Seafood, en de Europese en NAVO-toppen.

Groeiende Aziatische markt

De vrijetijdssector is in Brussel in volle groei, want in 2018 steeg het aantal overnachtingen met liefst 23%. Zo komt het voor het eerst op hetzelfde niveau als de professionele sector. De nationaliteiten die Brussel het vaakst bezoeken zijn in de eerste plaats Europese landen met Frankrijk (10,7% van de overnachtingen), Spanje (7,3%) en het Verenigd Koninkrijk (6,8%). Op de vierde plaats staat de VS met 6,7%. Het valt wel op dat de Aziatische markt erg snel groeit. In vergelijk met 2017 waren er in 2018 28% meer Japanners, 21% meer Indiërs en 15% meer Chinezen.