Brussels Philharmonic brengt 'Jaws in concert' 10 april 2018

De film Jaws komt in september weer op het grote scherm in de Flagey-cinema en wordt begeleidt met live muziek van het Brussels Philharmonic. Het symfonisch concert speelt de soundtrack van John Williams, terwijl de film ondertussen geprojecteerd wordt op het doek. De film over een moordende witte haai kwam uit in 1975 en werd instant een groot succes. De film won drie Oscars, waaronder een voor beste soundtrack. Vorig jaar trad het symfonisch concert ook live op bij de vertoning van de klassieker ET. De concerten vinden plaats op 21 en 23 september in Flagey. Tickets zijn beschikbaar op brusselsphilharmonic.be. (DCFS)