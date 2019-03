Brussels parket onderzoekt verdachte overname crèche in Elsene in kader van faillissementsmisdrijven AW

15 maart 2019

12u55

Brussel Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de overname van een crèche in Elsene. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. "Het gaat om een onderzoek naar faillissementsmisdrijven", klinkt het bij het parket. "Het onderzoek loopt." Vermoedelijk is de voormalige directrice ervandoor met bijna 50.000 euro aan waarborgen.

De crèche Les Chachoux, in de Paul Lautersstraat in Elsene, veranderde vorig weekend in onduidelijke omstandigheden van eigenaar en uitbater. De voormalige directrice verwittigde de ouders van de kinderen zaterdagavond dat de crèche in handen kwam van een Roemeens koppel, maar er rijzen grote vragen bij de bekwaamheid van dat koppel om de crèche uit te baten.



Bovendien is het niet duidelijk wat er gebeurd is met de waarborgen die de ouders al betaald hadden, of het geld dat ze al gestort hadden voor de opvang van hun kinderen. Het vermoeden bestaat dat de voormalige directrice met dat geld, zo'n 46.800 euro, verdwenen zou zijn.

