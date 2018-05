Brussels Jazz weekend gaat van start 25 mei 2018

Het Brussels Jazz weekend strijkt dit weekend neer in de hoofdstad. Van vrijdagavond tot zondag dompelt de hoofdstad zich onder in jazzmuziek, optredens en dansfestijnen.





Het festival doet drie zones aan, met elk een eigen klankkleur en karakter. Zo treden meer dan 200 artiesten tijdens 700 verschillende optredens in het centrum, de Europese wijk en de bovenstad.





Drie verschillende wandelroutes loodsen de bezoekers langs concerten in openlucht, optredens in clubs en Jazz- en dansinitiaties.





Wie zelf actief wil deelnemen, vindt zijn gading op het Sint-Katelijneplein. Overdag proeven de BRU JAZZ KIDS van jazz- en dansinitiaties. Het familiefeest loopt naadloos over in BRU JAZZ JIVE, waar er verder geswingt en ge-lindyhopt wordt.





Dit jaar staan vooral de vrouwelijke artiesten centraal, met odes aan onder meer Billie Holiday en Nina Simone. (DCFS)