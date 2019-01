Brussels Jazz Festival gaat voor de vijfde keer van start Jasmijn Van Raemdonck

10 januari 2019

16u59 0 Brussel Het Brussels Jazz Festival gaat donderdag voor de vijfde keer van start. Nog tot 19 januari kunnen Jazzliefhebbers terecht in het Flageygebouw voor meer dan twintig concerten van internationale maar ook Belgische jazzartiesten.

De vijfde editie van het Brussels Jazz Festival wordt donderdagavond afgetrapt met een concert van de legende Mulatu Astatke, ook wel ‘de vader van de Ethiopische Jazzmuziek’ genoemd. De organisatoren hebben sterk ingezet op internationale namen maar willen ook een podium bieden aan jonge jazzbands. “Wij hebben jonge artiesten uit België maar ook uit Londen uitgenodigd zodat het publiek nieuwe talenten kan ontdekken”, vertelt Sanne De Troyer van Flagey.

Het Brussels Jazz Festival biedt een heel breed programma aan. “Wij hebben aandacht voor de Ethiopische jazz maar er is ook ruimte voor de meer klassieke jazz met improvisatie, zoals de meeste mensen het kennen”, legt Sanne uit. Het publiek kan tien dagen lang terecht aan de drie podia in het Flageygebouw. Op 15 januari ruilt het festival haar vaste decors in voor de kerk van de Ter Kamerenabdij. Daar stellen de Britse muzikanten Kit Downes en Tom Challenger hun nieuwe album ‘Obsidian’ voor.

Droopy

Naast de jazzconcerten is er op het festival ook ruimte voor kinderanimatie. “In het weekend organiseren wij een workshop voor de jongsten. Met een interactief concert willen wij de kinderen in contact brengen met jazzmuziek en jazzinstrumenten. Naast de workshop kunnen de kinderen ook naar verschillende kinderfilms komen kijken. “Ze krijgen onder meer de film Droopy te zien, waar veel jazzmuziek in voorkomt”. Ook voor volwassenen staan verschillende films en documentaires op het programma.

Nina Simone

Ook tentoonstellingen eisen hun plek op het festival op. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de expo ‘Jazz Pixels’ door Michel Van Rijn. De Belgische fotograaf legde portretten van grote jazzartiesten vast. “Met mijn foto’s wil ik die beelden vastleggen waar de muzikant zijn emoties de vrije loop laat en mij overtuigt. Wanneer ik als fotograaf die ene emotionele blik of houding kan vastleggen, dan vorm ik samen met de artiest één geheel. Ik probeer dan als gluurder in de geest van de muzikant te kijken”, vertelt de fotograaf.

Op 19 januari sluit het Brussels Jazz festival af in stijl met een optreden van Lisa Simone, dochter van de wereldberoemde Nina Simone en met een after party op de beats van de Brusselse DJ Dick d’Alaize. De tickets van het festival vliegen de deur uit. “Maar er zijn voor verschillende concerten wel nog tickets te koop”, laat Sanne nog weten.