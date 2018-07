Brussels Design dit jaar ook in Kanal 19 juli 2018

In september keert Brussels Design terug naar de hoofdstad. Al voor de dertiende keer vindt het evenement plaats. KANAL-Centre Pompidou maakt voor de eerste keer deel uit van het parcours. In de nieuwe kunstruimte wordt de tentoonstelling 'Between Art and Design. The Belgian Scene' gepresenteerd. Ook over de rest van de stad zijn heel de maand lang meer dan honderd evenementen te beleven, te volgen via een specifiek parcous. Zo is er dit jaar de focus op textieldesign en is er een vintagedesign-parcours.





Ross Lovegrove is de eregast van deze editie. Hij is een van de meest invloedrijke hedendaagse designers. Lovegrove ontwierp onder andere projecten voor Apple en Airbus en exposeerde in het Parijse Centre Pompidou en het Guggenheim in New York. (DCFS)