Brusselaars mogen gratis deelauto's uittesten 26 juni 2018

02u55 0

Brusselaars kunnen deze zomer gratis deelauto's uitproberen. Het Brusselse Gewest start deze zomer een campagne om het principe van carsharing aan te moedigen.





Nog tot 22 september kunnen Brusselaars de deelauto's van verschillende operatoren Cambio, DriveNow, Ubeeqo, Zen Car en Zipcar gratis uittesten. Ze hoeven zich enkel aan te melden op een van de platformen en krijgen vervolgens 30 minuten tot 4 uur rijtijd aangeboden. Het project maakt deel uit van de Gewestelijke campagne "Carsharing Summer Experience". Daarmee wil het Gewest de burgers bewust maken van de vele voordelen van autodelen en zo het aantal wagens op de baan drastisch te verminderen. "Dagelijks rijden bijna 370.000 wagens in Brussel", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet. "Bovendien staan auto's zowat 95 procent van de tijd geparkeerd in onze hoofdstad én is 30 procent van het verkeer in de Brusselse woonwijken op zoek naar een parkeerplaats." (DCFS)