Brusselaars moeten spaarzaam zijn met water 27 juli 2018

Brussels minister van Leefmilieu en Energie Céline Fremault (CDH) vraagt aan de Brusselaars om spaarzaam om te gaan met hun waterverbruik. Een tekort aan water is er evenwel nog niet. In Brussel is er in tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië weinig water dat gebruikt wordt voor irrigatie. Het waterverbruik in de stad gaat vooral naar de huishoudens en in de vakantie zijn er ook minder Brusselaars in de stad "Het wateraanbod blijft gegarandeerd, maar de situatie wordt van nabij opgevolgd. We vragen de inwoners wel om onnodige verspilling te vermijden", stelt minister Fremault. De fonteinen van het Brussels gewest worden niet afgesloten en moeten nog altijd als een verfrissingspunt dienen. Op de website van Leefmilieu Brussel werden de openbare fonteinen in kaart gebracht. (VDBS)