Brusselaars kunnen gezamenlijk groene stroom kopen 02u31 0 Brussel De stad Brussel, in samenwerking met het platform voor energie advies Wikipower, lanceert een groepsaankoop aardgas en 100% groen stroom. Dankzij de groepsaankoop zouden Brusselaars tot 225 euro kunnen besparen op hun energierekening.

Zowel gezinnen als bedrijven zijn welkom mee te doen aan de actie. Het doel is om zoveel mogelijk verbruikers te verzamelen om de grootste mogelijke kortingen op de energieprijzen te onderhandelen.





"Het doel is drievoudig: de koopkracht van de Brusselaars verbeteren, de verbruikers inlichten over hun rechten in een geliberaliseerde energiemarkt en ze sensibiliseren voor energiebesparingen", zegt Khalid Zian, de schepen van Milieu en Energie. "We organiseren zes informatiesessies in de buurthuizen. Inwoners kunnen bovendien meedoen aan drie bewustmakingsworkshop over energiebesparing, georganiseerd door de vzw 21 solutions en Ecosons.





Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 28 februari inschrijven op energie.brussels.be. Aan de inschrijving hangt geen verplichting vast. De verbruikers kunnen na de onderhandelingen de opties bekijken en beslissen of ze van energieleverancier veranderen.





(DCFS)