Brusselaars Jérôme d'Ambrosio en André Lotterer willen scoren in Italië 12 april 2018

Brussel Komend weekend zien we heel wat Brusselaars in de eenzitters aan de start verschijnen.

In de Formule Renault Eurocup start Max Defourny op Paul Ricard aan zijn seizoen en in de straten van de Italiaanse hoofdstad Rome racen Jérôme d'Ambrosio en André Lotterer elektrisch. Acht teams en 27 rijders, waaronder dertien debutanten, gaan aan de slag in het Formula Renault Eurocup kampioenschap. Max Defourny gaat in zee met het Nederlandse MP Motorsport, die hun terugkeer maken in de Eurocup. Hij krijgt Alex Peroni, maar vooral NEZ F4 kampioen Christian Lundgaard als teamgenoten.





En een blik op de inschrijvingslijsten maakt ons duidelijk dat het zeer moeilijk zal worden voor Defourny, want de kwaliteit van het deelnemersveld is werkelijk uitstekend. Echter Defourny start voor het derde jaar op rij in de klasse en moet nu wel kampioen worden. In Rome is het hoog tijd voor onze landgenoten om 'elektrisch' te scoren. Noch Jérôme d'Ambrosio, noch André Lotterer hebben dit seizoen al echte potten gebroken in de Formule E. (JCA)