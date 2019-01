Brusselaar zoekt alternatieven voor de auto Jasmijn Van Raemdonck

07 januari 2019

16u04 1 Brussel Steps, monowheels en hoverboards maar ook het openbaar vervoer doen het goed in Brussel. Dat blijkt uit de zevende nationale verkeersonveiligheidsenquête van VIAS institute.

Uit de enquête die iets meer dan 6.000 Belgen invulden over hun verplaatsingsgewoontes en over hun gevoel van (on)veiligheid op de baan, bleek dat 6% van de Brusselaars het afgelopen jaar minstens een keer een step, monowheel of hoverboard gebruikte om zich te verplaatsen. Dat is 3% meer dan in de rest van België. Daarmee zijn de nieuwe verplaatsingsmiddelen in Brussel even populair als moto’s. “De enquête werd eind oktober en begin november afgenomen, nog voor het belangrijkste bedrijf van elektrische deelsteps een voet op Brusselse bodem zette”, merkt Karin Gene, CEO van Vias Institute op. Midden november introduceerde het Amerikaanse deelstepbedrijf LIME haar steps in de hoofdstad wat de kleinere bedrijven Troty en Bird stevige concurrentie opleverde. Het is volgens de CEO dus waarschijnlijk dat het aantal personen dat gebruik maakt van deze verplaatsingsmiddelen nog sterk is toegenomen sinds de studie plaatsvond.

Koning auto

De rondvraag legde ook de populariteit van het openbaar vervoer bij de Brusselaars bloot. 72% kiest voor de tram, bus, trein of metro in plaats van voor de auto voor verplaatsingen binnen Brussel. Ook in de rest van België neemt de populariteit van het openbaar vervoer toe. 48% of bijna een Belg op twee geeft aan in 2018 minstens een keer op het openbaar vervoer gestapt te zijn. Dat is 7% meer dan vorig jaar. 79% van de respondenten gaf aan het voorbije jaar minstens een keer de auto gebruikt te hebben. Daarmee blijft dit transportmiddel met voorsprong het meest gebruikte in ons land.