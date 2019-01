Brusselaar wint eerste Lotto-jackpot van 2019 Jasmijn Van Raemdonck

07 januari 2019

18u10

Bron: Belga 0 Brussel De eerste Lotto-miljonair van het jaar komt uit Brussel. Hij heeft zich gemeld in het hoofdkantoor van de Nationale Loterij. Dat laat de organisatie maandag weten. Zaterdag werd een tweede winnaar van de grote pot geregistreerd, maar de identiteit van die persoon is nog niet bekend.

De eerste Lottowinnaar van het jaar is een Franstalige dokter uit Brussel van tussen 45 en 54 jaar oud. Hij won op woensdag 2 januari de Lotto-Jackpot van 7,5 miljoen euro op het online speelplatform. De man zou al jaren met de Lotto spelen, klinkt het. De dokter gaat een som opzijzetten voor zijn kinderen, een deel schenken aan goede doelen en investeren in vastgoed. Daarnaast wil hij ook geld gebruiken voor zijn grote passie, oenologie, de wetenschap van de wijnbereiding. Op zaterdag 5 januari registreerde de Nationale Loterij de tweede winnaar van het jaar, die de grote pot won. De identiteit van die persoon is nog niet bekend.