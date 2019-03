Brusselaar gewond door rondvliegende parasol RDK

10 maart 2019

In de Jamarlaan in de Brusselse gemeente Sint-Gillis is een voetganger lichtgewond geraakt aan het hoofd door een rondvliegende parasol. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer de eerste hulp toe te dienen.