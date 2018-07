Brussel wil drones gebruiken in noodsituaties 18 juli 2018

De stad wil in de toekomst gebruik maken van drones in noodsituaties. Daarvoor wordt op dit moment een haalbaarheidsproject uitgewerkt. Binnen het Take Care Emergency-project zullen drones ingezet worden om onder meer defibrillatoren te vervoeren in tijdkritische omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer ziekenwagens te veel tijd nodig hebben om ter plaatse te geraken. Ook wil de stad onderzoeken of bloed via drones getransporteerd kan worden in kritische situaties. "Het is belangrijk dat Brussel blijft openstaan voor nieuwe oplossingen, nieuwe technologieën en verbeteringen die meer levens kunnen redden en sommige interventies kunnen versnellen. Door te laten zien dat we in staat zijn te innoveren en te anticiperen op het gebruik van drones om levens te redden, toont Brussel zich van zijn beste kant", besluit burgemeester Philippe Close (PS). (VDBS)