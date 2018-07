Brussel viert 5 jaar koning Filip TROONSBESTIJGING EN HERDENKING WOI CENTRAAL OP NATIONALE FEESTDAG WOUTER HERTOGS

23 juli 2018

02u34 0 Brussel Meer dan 200.000 mensen vierden vrijdag en zaterdag de nationale feestdag in de hoofdstad. Het feest stond vooral in het teken van koning Filip, die in 2013 gekroond werd. Vrijdagavond al had een uitgelaten massa de koning toegezongen op het Vossenplein.

Zes dagen na de huldiging van onze Rode Duivels stroomde onze hoofdstad opnieuw vol voor het jaarlijkse defilé ter ere van de nationale feestdag. De sfeer was net iets minder uitgelaten dan tijdens het zinderende onthaal van de voetbalhelden, maar we zagen evenveel lachende gezichten bij jong en oud. Deze editie was dan ook bijzonder. Niet enkel werd afgelopen jaar het einde van Wereldoorlog I herdacht, maar ook werd koning Filip exact vijf jaar geleden gekroond. In de grootse optocht toonde de groep 'Living History' militairen en materieel van 100 jaar geleden. Ook namen afstammelingen van oud-strijders deel aan de stoet. Zo trok een groep Maori uit Nieuw-Zeeland veel aandacht. Al was er toch één wanklank tijdens het defilé. De Civiele Bescherming, die traditioneel aanwezig is met een aanzienlijke delegatie, ontbrak dit jaar. De vakbonden wilden zo hun onvrede uiten over de hervorming van hun dienst.





In de voormiddag had het Te Deum in de Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal de festiviteiten ingeluid. Minstens 500 mensen juichten de notabelen luid toe. Naast het koningspaar kreeg premier Charles Michel opvallend veel applaus, maar ook kroonprinses Elisabeth trok de aandacht. De koninklijke familie was voor de gelegenheid passend gekleed in de kleuren van de Belgische vlag. Maar in het midden van de belangstelling stond ook hier koning Filip. "We bidden voor de 5e verjaardag van uw troonsbestijging waarvoor we u van harte alle geluk en zegen toewensen", werd hij zelfs gezegend.





Vroeg hoogtepunt

Vrijdagavond was misschien wel het hoogtepunt van dit feestweekend.





Een met 14.000 mensen volgepakt Vossenplein zorgde voor ambiance op het Bal National, dat voor de 15de keer plaatsvond in het hart van de Marollen. Vlak ervoor hadden de koning en koningin al genoten van een concert in het Bozar. Cellist Ivan Karizma, winnaar van de Koningin Elizabethwedstrijd in 2017 vervoerde samen met het Belgian Nationa Orchestra het koningspaar.





Hierna vertrokken ze naar 'hun' volk op het Vossenplein waar ze naar Get Ready en Plastic Bertrand luisterden. Het contrast was groot, maar ook hier was de sfeer opperbest. Zo vonden ook de duizenden aanwezigen die na de optredens de koning vergastten op een warme 'Happy Birthday to you'. Een spetterend vuurwerk - met een kleine knipoog naar de Rode Duivels - sloot zaterdag de feestelijkheden af. Ook dit bleek een enorm succes, want het Paleizenplein moest afgesloten worden toen de maximumcapaciteit van 25.000 mensen bereikt was. Grote incidenten bleven het hele weekend uit.Het Rode Kruis telde in totaal 167 interventies en er werden zes mensen naar het ziekenhuis gebracht.