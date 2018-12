Brussel verwelkomt nieuw centrum voor cyberveiligheid Jasmijn Van Raemdonck

11 december 2018

13u42 0 Brussel Sirris, het kenniscentrum van de technologische industrie, lanceert dinsdag het Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation (BICI). Het kenniscentrum bindt zijn krachten met onderzoekscentra uit de academische wereld om bedrijven te helpen in hun strijd tegen cybercriminaliteit.

Twee op drie bedrijven zijn vandaag al het mikpunt van cyberaanvallen. Dat aantal zal volgens experten in de toekomst alleen maar toenemen. Om ervoor te zorgen dat bedrijven zich tegen deze aanvallen in de toekomst beter kunnen wapenen richtte Sirris het BICI op, een centrum voor cyberveiligheid. Dit initiatief is een samenwerking van Sirris met de onderzoekscentra van de Brusselse universiteiten UCL, ULB en VUB en van de Erasmushogeschool Brussel. Met het BICI willen de initiatiefnemers de nieuwe inzichten over cyberveiligheid van de onderzoekscentra over cyberveiligheid bundelen en vlot overdragen aan de bedrijven.