Brussel verliest 'touche' bij investeerders NIEUWE BUITENLANDSE PROJECTEN IN JAAR TIJD GEDAALD VAN 44 NAAR 37 SILKE VANDENBROECK

12 juni 2018

02u41 0 Brussel Buitenlandse investeerders vinden Brussel steeds minder interessant. Dat blijkt uit een onderzoek door EY. In 2016 haalde onze hoofdstad nog 44 projecten binnen, maar dat aantal zakte vorig jaar tot 37. En het zijn vooral de mobiliteitsproblemen die blijken af te schrikken.

Ons land trok vorig jaar 215 buitenlandse investeringsprojecten aan - een absoluut record. Maar het leeuwendeel - 134 projecten - ging naar Vlaanderen. Brussel hinkt dan weer stevig achterop, met 44 projecten.





Maar naast die reële investeringscijfers blijkt dat ook de perceptie van Brussel minder aantrekkelijk is dan die van Vlaanderen. Zo daalt Brussel qua 'aantrekkelijkheid' van 34 procent naar 29 procent. En dat is volgens de onderzoekers een zorgwekkende evolutie, want in 2015 klokte de hoofdstad nog af op 63 procent.





Ook uit de stedenranglijst blijkt dat Brussel met een imagoprobleem kampt. Daar vinden we de hoofdstad pas terug op de negende plaats - slechts zeven procent van de investeerders beschouwt Brussel als een interessante stad. De aantrekkelijkste Europese steden voor buitenlandse investeerders zijn dan weer Parijs, Londen en Berlijn, gevolgd door Frankfürt en Amsterdam.





In de ogen van de investeerders heeft Brussel vooral te lijden onder omslachtige administratieve procedures en mobiliteitsproblemen, ondanks het feit dat de toegang tot de transportinfrastructuur als een troef gezien wordt. Zo geeft 43 procent van de bedrijven aan dat de files en de wegeninfrastructuur in België een negatieve impact hebben op hun investeringsbeslissingen.





Te veel auto's

Bij het kabinet van mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a) erkent men de mobiliteitsproblemen. "Waar het op neerkomt, is dat er er gewoon te veel auto's in de stad rondrijden, waardoor heel wat files ontstaan", zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van Pascal Smet. "In Brussel nemen mensen nog te vaak de auto voor korte afstanden, en krijgen we heel wat autoverkeer te slikken van mensen die in de rand wonen, maar in Brussel werken. Dat willen we verhelpen door in de komende tien jaar 5,2 miljard euro te investeren in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn we volop bezig met de aanleg van park&rides aan de rand van de stad, en willen we meer mensen aansporen om de fiets te nemen. Daarvoor willen we in de komende jaren tachtig kilometer gescheiden fietspaden aanleggen."





Hoge arbeidskosten

De onderzoekers van EY stellen voorts ook nog dat indien België aantrekkelijk wil blijven voor buitenlandse investeerders, er ook meer ingezet moet worden op het verlagen van de belastingen en de arbeidskosten, en dat er meer steun verleend moet worden aan hoogtechnologische industrieën en innovatie.