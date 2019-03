Brussel test deze zomer zes locaties voor openluchtzwemmen Stéphanie Romans

01 maart 2019

10u11 0

Deze zomer test het Brussels Gewest of vijf zwemvijvers en een zone in het kanaal kunnen dienen als openluchtzwembad. Minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH) wil deze zomer elk van de voorgestelde locaties een weekend openstellen voor zwemmers. Daarna zal ze evalueren wat de invloed is op het ecosysteem van de vijvers.

Als de onderhandelingen met de gemeenten en de Haven van Brussel goed verlopen kunnen we deze zomer zwemmen in de vijver van Neerpede in Anderlecht, de vijver van de Bloemist in Laken, het kanaal ter hoogte van COOVI, de vijver van het Ter Kamerenbos, de Terlindenvijver in Watermaal-Bosvoorde en een van de vijvers van het Rood Klooster (aan het Huis Prior).

Vooral de zwemlocatie in het kanaal is nog onzeker. De Haven van Brussel moet daar goedkeuring voor geven maar heeft nog bezwaren. Toch staat de locatie op de lijst.

De vzw Pool is Cool ijvert al jaren voor meer openbaar zwemwater in het Brussels Gewest. Brusselaars moeten daarvoor momenteel uitwijken naar domeinen in Vlaams-Brabant.

Het is de bedoeling om tegen 2020 twee permanente zwemlocaties in te richten in het Brussels Gewest.