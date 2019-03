Brussel telt vanaf 28 maart af naar Tour de France. Feestweekend, Eddy Merckxplein en tal van evenementen moeten wielergekte op gang trappen 100 dagen voor Le Grand Départ tal van activiteiten in hoofdstad Robby Dierickx en Kjell Doms

17u08 0 Brussel Een Eddy Merckxplein in Sint-Pieters-Woluwe, een Tourfeest op het De Brouckèreplein én een Tourdictee in de Brusselse scholen: vanaf 28 maart is onze hoofdstad in de ban van de Ronde van Frankrijk. De rittenwedstrijd start immers op 6 juli op de Grote Markt. Brussel Mobiliteit werkt ondertussen aan een mobiliteitsplan om chaos in de hoofdstad te vermijden.

Het was met veel fierheid dat Brussels burgemeester Philippe Close (PS) woensdagmiddag het feestprogramma voor Le Grand Départ aankondigde. “Na het wereldkampioenschap voetbal en de Olympische Spelen is de Tour de France het grootste sportevenement ter wereld. We zijn uitermate trots dat het startschot voor de 106de editie in onze stad gegeven wordt”, aldus de burgemeester.

Eddy Merckxplein

De echte aanloop naar de Grand Départ start echter al op 28 maart – exact 100 dagen voor het startschot van de Tour de France op de Grote Markt – met een feestweekend. Blikvanger tijdens dat feestweekend is Eddy Merckx, vijfvoudig Tourwinnaar in de jaren 60 en 70. De Kannibaal krijgt in Sint-Pieters-Woluwe zelfs zijn eigen plein. Zo zal het Goudvinkenplein in de wijk Vogelzang vanaf 28 maart het ‘Eddy Merckxplein’ heten. Niet toevallig, want Merckx bracht zijn jeugd door in de Brusselse gemeente.

Nog dat weekend worden twee tentoonstellingen over de Tour de France geopend en wordt het De Brouckèreplein het decor van een groots Tourfeest. Zo komt er een vijftig meter lang parcours waarop handbike-, slow bike- en wheelingwedstrijden georganiseerd worden. In de Brusselse scholen krijgen de leerlingen dan weer een ‘Tourdictee’ voorgeschoteld. De beste leerlingen krijgen een uitnodiging om de Grand Départ backstage mee te maken. Verder wordt er een herdenkingsmunt van 2,50 euro met het logo van de Tour de France gelanceerd. “Het gaat om een wettig betaalmiddel in ons land”, laat Close weten.

Ook in de daaropvolgende weken wordt met verschillende evenementen naar het startschot van 6 juli toegeleefd. Op donderdag 4 juli gaat op het De Brouckèreplein het Fan Park open. Tot en met 7 juli worden er allerlei spelletjes, activiteiten en workshops georganiseerd.

Mobiliteitsplan

Omdat de openingsrit op 6 juli en de ploegentijdrit een dag later tienduizenden mensen naar de hoofdstad zal lokken, overwoog Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a) een groot deel van de stad autoloos of autoluw te maken. “Maar we botsten op een ‘njet’ van de politie”, aldus de minister. Om verkeerschaos in de hoofdstad te vermijden, werkt Brussel Mobiliteit momenteel aan een mobiliteitsplan. “Want het centrum zal bijzonder moeilijk bereikbaar zijn met de wagen”, zegt woordvoerster Inge Paemen. “Verschillende straten worden afgesloten, dus we raden wielerliefhebbers af om met de wagen naar de stad te komen. Met vervoersmaatschappijen MIVB, De Lijn en NMBS bekijken we of hun aanbod uitgebreid kan worden. Ook de autodeel- en fietsdeelbedrijven worden betrokken bij het overleg. We hopen dat het studiebureau voor de paasvakantie klaar is met de opmaak van het mobiliteitsplan.”

Daarnaast screent Brussel Mobiliteit de komende weken het parcours om na te gaan of er zich putten of scheuren in het wegdek bevinden. “Is dat het geval, dan zullen we alles in het werk stellen om de straten klaar te krijgen tegen de start van de Tour”, besluit Paemen.