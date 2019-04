Brussel Mobiliteit en MIVB investeren 30 miljoen euro in mobiliteitscentrum Redactie

08 april 2019

15u37 0 Brussel De dispatching van de MIVB en het controlecentrum van Brussel Mobiliteit komen tegen 2020 samen onder één dak in hartje Brussel. Dit moet vooral de werking van het openbaar vervoer verbeteren. “Brusselaars, MIVB-reizigers en pendelaars zullen alleen maar winnen bij betere communicatie dankzij een gecentraliseerd beheer van zowel boven- als ondergrondse vervoersmiddelen” aldus Pascal Smet, Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Optimale communicatie

Het nieuwe gebouw krijgt de naam “Brussels Mobility Center” en zal dienen als centrale samenwerkingsplaats. De verschillende dispatchings van de MIVB zijn momenteel verspreid over vijf sites in de stad. Het controlecentrum van Brussel Mobiliteit zit zelf nog in het Noordstation. Dit maakt de samenwerking moeilijk. “Als er bijvoorbeeld tunnels worden afgesloten door Brussel Mobiliteit, dan heeft dit meestal ook invloed op de MIVB en moeten bepaalde bussen bovengronds rijden”, aldus An Van Hamme, woordvoerder van de MIVB. “In geval van storingen, ongelukken of evenementen kan de communicatie veel sneller gebeuren.”

Het verkeer wordt beter gedetecteerd als de camerabeelden van het openbaar vervoer en Brussel Mobiliteit gedeeld worden. Hierdoor kan er sneller ingegrepen worden bij ongevallen en worden de reizigers ook beter op de hoogte gebracht. Een voorbeeld hiervan is, volgens minister van Mobiliteit Pascal Smet, de miscommunicatie tijdens de aanslagen van 22 maart. Dit zou in de toekomst veel beter opgevangen moeten worden.

Renovatiewerken

Ongeveer 300 MIVB-personeelsleden en een dertigtal werknemers van Brussel Mobilitieit verhuizen vanaf 2020 geleidelijk aan naar het nieuwe gebouw. “Het is noodzakelijk dat de verhuis stap voor stap gaat, want in dat proces moeten de diensten van de MIVB en van Brussel Mobiliteit optimaal blijven”, aldus Brieuc de Meeûs, topman van de MIVB.

De renovatiewerken aan het nieuwe operationele centrum starten morgen. De plaats van het gebouw mag wegens veiligheid nog niet worden bekendgemaakt. Er zullen 60 desks zijn voor de MIVB en 10 desks voor Brussel Mobiliteit, waar 24/7 een ploeg van 30 werknemers het verkeer in Brussel gaat beheren. De verschillende dispatchings zullen in één grote ruimte zijn, maar blijven toch apart werken als bijvoorbeeld een ongeval enkel het tramverkeer verhindert. Daarnaast is er ook één zaal voorzien voor de specifieke samenwerking tussen Brussel Mobilitieit en de MIVB.

Het merendeel van het geld gaat vooral naar nieuwe werkinstrumenten die soms dateren van 1976 in de dispatching van het MIVB aan het station van Park.