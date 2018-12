Brussel likt haar wonden na een gewelddadig weekend Jasmijn Van Raemdonck en Wouter Hertogs

17 december 2018

17u15 1 Brussel Brussel likt voor de derde maandag op rij haar wonden na een woelig weekend. Ditmaal zorgde de ‘Mars tegen Marrakesh’ voor grote schade. “De opgepakte relschoppers zullen opdraaien voor de kosten indien kan worden aangetoond welke schade zij hebben aangericht”, klinkt het bij de stad.

Maandagochtend trok het normale leven rond het Schumanplein zich rustig weer op gang. De opkuisdiensten van de stad hebben hard werk geleverd om de ravage die gisteren werd aangericht te doen vergeten. Toch is de herinnering aan de gewelddadige confrontatie niet ver weg. Uitgebroken straatstenen, losse verkeersborden en gebroken ramen is de schade die maandag nog op te meten is. Ook de handelaars rond het plein bekomen van de gebeurtenissen. Met 5.500 trokken de betogers tegen het VN-migratiepact naar het Schumanplein. Daar ontaardde de betoging na de toespraken van de organisatoren in geweld. Zowel politie als media waren het doelwit.

Paniek

De uitbater van de Exki op het plein, Mohammed Akkar, zag gisteren hoe een groep heethoofden rond half twee vanuit het Jubelpark het plein kwam opgelopen. “Ik heb de deur meteen op slot gedaan”, vertelt de aangeslagen uitbater. “Ik had klanten binnenzitten, waaronder een vrouw met een baby. Wanneer ze aan de deur begonnen te sleuren, raakte de vrouw in paniek”, gaat hij verder. De schade aan zijn zaak bleef al bij al beperkt. “Onze vuilnisbak heeft er wel aan moeten geloven”, voegt de uitbater eraan toe.

Imago

Het is niet de eerste keer dat Mohammed dit meemaakt. De snelle opeenvolging van betogingen in de hoofdstad zijn volgens hem een slechte zaak voor het imago van Brussel. “Gisteren zaten veel toeristen in mijn zaak, zij komen Brussel bezoeken in de kerstperiode. Door deze gebeurtenissen krijgen zij een slecht beeld van de hoofdstad en zullen zij beslissen om er weg te blijven. Dat is dramatisch voor ons”, analyseert de winkeluitbater. De stad heeft voorlopig nog geen zicht op de financiële schade die de betoging gisteren heeft veroorzaakt. Wel meldt de woordvoerster van Philippe Close dat de verrichte schade wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappijen van de verschillende getroffen partijen. “Maar ook de opgepakte relschoppers zullen opdraaien voor de kosten indien kan worden aangetoond welke schade zij hebben aangericht”, voegt de woordvoerster eraan toe. Hiervoor worden zowel door de politie als door de verzekeringsmaatschappijen beelden bestudeerd om te bepalen wie voor de kosten zal opdraaien. De stad Brussel en de politiezone zullen zich wellicht –net als bij eerdere tumultueuze betogingen- burgerlijke partij stellen op het proces tegen de relschoppers.