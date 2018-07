Brussel krijgt meer mobiele lijnen 25 juli 2018

De meeste bussen van De Lijn zijn toegankelijk voor reizigers met een beperking, maar slechts een kwart van de haltes is daaraan aangepast. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigt daarom 3 miljoen aan investeringen aan. Vier lijnen in het Brusselse komen in aanmerking om toegankelijker te worden.





Minister Weyts heeft het over een 'absurde situatie', waarbij slechts 26 procent van de haltes toegankelijk is, en zonder assistentie is dat slechts 10 procent. Op een 'meer mobiele lijn' rijden enkel volledig toegankelijke voertuigen, zijn zeker de helft van de haltes toegankelijk en minimaal een derde ook zonder assistentie toegankelijk. In regio Brussel komen vier lijnen in aanmerking voor een aanpassing tot 'meer mobiele lijn': lijn 171 naar Halle, lijn 212 naar Aalst, lijn 240 naar Wemmel en lijn 245 naar Dendermonde. Daar zijn de haltes al voldoende toegankelijk. (DCFS)