Brussel is een deelfiets rijker Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

22 november 2018

18u10 0 Brussel Na Antwerpen, Gent en Leuven mag nu ook Brussel het nieuwe deelfietssysteem Swapfiets verwelkomen. Anders dan bij de Villo-fietsen, huur je de Swapfietsen niet voor een paar uur maar wel voor minimaal een maand.

Het Nederlandse bedrijf Swapfiets heeft donderdag ook in onze hoofdstad voet aan wal gezet. Kenmerkend aan deze deelfiets is dat de gebruikers hem via een maandelijks abonnement huren. Voor 17,5 euro per maand of 15 euro per maand voor studenten, krijgen de gebruikers een fiets met zeven versnellingen, verlichting en een dubbel slot. Ook een diefstalverzekering en reparaties zijn inbegrepen in de prijs. In de Dansaertstraat kunnen gebruikers ook een fysieke Swapfietswinkel binnenwandelen. Daar kunnen zij hun fiets gaan afhalen of kunnen ze terecht voor herstellingen.

In het straatbeeld kan je de Swapfiets herkennen aan het kenmerkende blauwe voorwiel. In Nederland, Duitsland en Denemarken is het deelfietssysteem al een schot in de roos. Nu is het afwachten of dat in Brussel ook het geval zal zijn.