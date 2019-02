Brussel in top 200 ‘filesteden’ van de wereld WHW

13 februari 2019

12u13 0 Brussel Brussel staat op de 154ste plaats in de top 200 van filehoofdsteden ter wereld. Gemiddeld verliezen automobilisten in Brussel 195 uur in de files tijdens de spits.

De Russische hoofdstad Moskou spant de filekroon. Daar zijn de files het ergste. De Turkse miljoenenstad Istanboel en de Colombiaanse hoofdstad Bogota volgen op twee en drie. De eerste Belgische stad in het weinig begeerlijke lijstje is Antwerpen, op de 94e plaats. Brussel strandt op de 154e plaats. Maar houd je enkel rekening met het verloren aantal uren tijdens de spits, dan klimt Brussel fors naar plaats 15. Door het hoge aantal file-uren, is de gemiddelde snelheid van een automobilist in het centrum van Brussel bijzonder laag. Gemiddeld rijdt een bestuurder 11,3 kilometer per uur.