Brussel in de schijnwerpers tijdens lichtfestival 23 februari 2018

De spotlights stonden gisteravond letterlijk op onze hoofdstad gericht voor de eerste editie van het lichtfestival Bright Brussels. Vanaf valavond sprongen de elf lichtinstallaties aan en werden toeschouwers getrakteerd op een heus spektakel.





Populair was alvast de lichtinstallatie op de Varkensmarkt. Bezoekers kunnen er zelf een lichtspel creëren, door hun handen boven sensoren te bewegen. Fonkelende ballonen op de Nieuwe Graanmarkt brachten dan weer nostalgische gevoelens naar de kindertijd naar boven. De kerk op het Sint-Katelijneplein werd opgefleurd met kleurrijke bloemen en een levensgrote installatie van Manneken Pis plaste intussen ongegeneerd lichtstralen. In een bassin op de Vismarkt leken dan weer vissen te zwemmen. In totaal bouwden elf kunstenaars aan de lichtshows verspreid door de stad. Vanaf de oude Citroëngarage aan het Kanaal, over het Sint-Katelijneplein tot aan de Dansaertwijk volgden de toeschouwers het parcours, dat nog tot 25 februari te bewonderen valt. (DCFS)