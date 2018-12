Brussel in de ban van de ‘Gele hesjes’ De ‘Gele hesjes’ roepen via sociale media op om zaterdag opnieuw naar de hoofdstad te trekken Jasmijn Van Raemdonck

07 december 2018

10u50 0 Brussel Via sociale media roepen de gele hesjes op om zaterdag te verzamelen aan het Europees parlement. Na de rellen die vorige vrijdag tijdens een manifestatie van de gele hesjes in Brussel uitbraken, houdt de hoofdstad opnieuw haar hart vast.

De gele hesjes roepen via sociale media op om zaterdag weer te verzamelen in de hoofdstad. Dit keer viseren ze de Europese wijk. Door er naar het Europees Parlement te trekken, willen zij zich verbroederen met hun Europese buren. “De sociale ellende is wereldwijd”, was eerder al op hun facebookpagina te lezen.

Toch is ook vrijdag, een dag voor de geplande manifestatie nog steeds geen officiële aanvraag tot betoging gedaan. Dat laat woordvoerder van de Brusselse politie Ilse Van de Keere weten. “Wij proberen voortdurend in contact te treden met de organisatoren maar dat is totaal onmogelijk”, vertelt de woordvoerster.

Politie goed voorbereid

Dat wil niet zeggen dat de politie niet voorbereid is op alle scenario’s die zich morgen kunnen voordoen. “Wij volgen de organisatie van de gele hesjes via de sociale media op de voet op”, aldus Van de Keere. Volgens La Capitale zou de politie morgen om en bij de 1.000 manschappen inzetten om de manifestatie van de gele hesjes op te vangen. Dat is aldus de Franstalige krant twee keer zo veel als bij de manifestatie van vorige vrijdag.

“Wij hebben over deze cijfers niks officieel gecommuniceerd”, benadrukt Van de Keere, die de informatie van La Capitale niet wil bevestigen. “Wij geven op voorhand nooit details vrij over het aantal manschappen dat wij zullen inzetten.” Ze geeft wel mee dat de politie goed voorbereid is en ook de federale politie staat klaar om manschappen en middelen in te zetten.