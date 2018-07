Brussel beschermt historische bunker PLANNEN VOOR PARKING ONDER VOSSENPLEIN DEFINITIEF GESCHRAPT FREYA DE COSTER

19 juli 2018

02u38 0 Brussel De schuilkelder onder het Vossenplein uit de Tweede Wereldoorlog is na twee jaar geklasseerd als beschermd erfgoed. De idee om ooit nog een parking onder het populaire marktplein te bouwen, is bij dezen volledig van de baan. De buurt reageert opgelucht.

Diep onder het Vossenplein zat jarenlang een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog verscholen. De stad was de kelder uit het oog verloren en de ruimte van 35 op vijf meter werd pas in 1995 herontdekt. De Brusselse regering besliste op 28 juni 2018 om de schuilkelder op de erfgoedlijst te plaatsen, maar die bescherming heeft heel wat voeten in de aarde gehad.





Protest tegen parking

Drie jaar geleden kwam de stad immers op de proppen met een plan om onder het Vossenplein een ondergrondse parking te bouwen. Dat was niet naar de zin van de bewoners van de Marollen. Zij protesteerden dan ook vanaf dag één. Zij zagen hun geliefde dagelijkse markt en charmant plein al verdwijnen, dus verenigden ze zich in het buurcomité Platform Marollen en startten een petitie om het Vossenplein te redden. "Maar liefst 23.000 burgers ondertekenden toen de petitie", zegt Jo De Witte, woordvoerder van minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor de Directie Monumenten en Landschappen. "Niet alleen vroegen ze om de ondergrondse parking te schrappen, maar ook om de bunker als beschermd erfgoed te klasseren." Met die erkenning zou er van de parking immers geen sprake meer zijn. En hoewel de plannen van de parking werden verworpen, diende de regering op 14 juli 2016 alsnog een aanvraag in om de bunker als erfgoed te bestempelen. Die vraag werd bij de vorige ministerraad dus goedgekeurd.





Toch blijft de klassering voor ophef zorgen. Minister van Mobiliteit Els Ampe, die op de proppen kwam met het idee voor de parking, is allerminst tevreden. "Absurd om een ruimte vol toiletten als erfgoed te klasseren", steigert Ampe op Twitter. "Alleen in het land van Manneken Pis is zoiets mogelijk." Maar de Directie van Monumenten en Landschappen spreekt die stelling tegen. "De bunker is veel meer dan een paar toiletten", reageert De Witte. "De 200 vierkante meter grote kelder telt drie grote kamers, verschillende gangen, sanitair, wasbakken, toiletten en banken. De bunker werd rond 1942 gebouwd en was bedoeld als schuilplaats voor de bevolking tijdens luchtaanvallen. Hij is volgens een specifieke typologie gebouwd en een perfect voorbeeld van de schuilkelders uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is hij nog in zeer goede staat."





Afgesloten

Ook de Koninklijke Commissie gaf een gunstig advies en verzekerde dat het monument een historische, technische en architecturale waarde heeft. De bunker bevindt zich onder het Vossenplein en heeft twee toegangen, die zijn vandaag wel afgesloten voor het publiek.