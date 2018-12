Brussel bant in 2019 ook meest vervuilende benzinewagens Jasmijn Van Raemdonck

31 december 2018

11u04 0 Brussel Vanaf 2019 verstrengt Brussel de regels binnen de lage-emissiezone. Voortaan mogen ook de meest vervuilende benzinewagens de stad niet meer in.

Wie in het nieuwe jaar met de auto naar Brussel wil komen, neemt maar beter zijn voorzorgen. De lage-emissiezone, die precies een jaar geleden werd ingevoerd in de hoofdstad, richtte zich afgelopen jaar op de meest vervuilende dieselwagens. Vanaf 2019 gaat Brussel een stapje verder door ook de benzinewagens zonder euronorm en van euronorm 1 uit de stad te bannen. Dieselvoertuigen van euronorm 2 zullen voortaan de hoofdstad eveneens niet meer mogen binnenrijden. Autobestuurders krijgen de eerste drie maanden van het nieuwe jaar wel nog de tijd om hun voorzorgen te nemen.

Alternatief zoeken

Tot maart geldt een overgangsperiode waarin geen boetes worden uitgeschreven. Na drie maanden kunnen chauffeurs die de toegangscriteria niet naleven zich wel aan een boete van 350 euro verwachten. Wie een boete ontvangt, kan over een periode van drie maanden geen nieuwe meer oplopen. Die periode moet chauffeurs de kans geven om een alternatief te zoeken voor hun vervuilende wagen. Behalve uitzonderingsregelingen, heeft de reglementering betrekking op personenwagens, bestelwagens tot 3,5 ton en bussen en autocars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in België of het buitenland. Het is wel mogelijk om voor 35 euro per dag een dagpas te kopen om toch met een vervuilende wagen de stad in te rijden. Dat is wel voor maximaal acht dagen per jaar toegelaten.