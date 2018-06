Brussel bant diesel vanaf 2030 01 juni 2018

03u01 0 Brussel De Brusselse regering heeft donderdag ingestemd met het plan van minister van Leefmilieu Céline Fremault om een dieselban in te voeren vanaf 2030. De regering wil ook maatregelen tegen benzinewagens.

Met de invoering van de lage-emissiezone, worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan verboden tussen 2018 en 2025. Het gewest wil ten laatste tegen 2030 een volledig verbod op diesel. Minister van Leefmilieu Céline Frémault voert vervolgens ook een onderzoek naar korte en middellange termijn alternatieve technieken, zoals elektrische, hybride en aardgaswagens. In september moet de milieuminister de ministerraad een nota voorleggen over de versterking van de maatregelen inzake luchtkwaliteit. De organisatie Client Earth is blij met de beslissing, maar ook teleurgesteld. "De lage-emissiezone in Brussel weert oude diesels pas volledig tegen 2025. Deze nieuwe dieselban tegen 2030 verandert in de realiteit niets aan de vervuilde lucht die Brusselaars elke dag inademen", klinkt het.





(DCFS)