Brussel Bad palmt Becokaai laatste keer in NA 17 JAAR MOET ZOMERS FESTIVAL GEDWONGEN VERHUIZEN FREYA DE COSTER

06 juli 2018

02u46 0 Brussel Brussel Bad klapt vandaag wellicht voor het laatst de strandstoelen open op de Beco- en Akenkaai. Al 17 jaar heeft het zomerse festival haar vaste stek aan het kanaal, maar volgend jaar wordt de plek ingepalmd door de werf van toekomstige Cultuurtempel Kanal. "Een kans om het festival heruit te vinden."

Het Becodok is voor de Brusselaars dé plek bij uitstek om af te koelen tijdens de warme zomerdagen. Vorig jaar breidde het festival uit naar de Becokaai en ook dit jaar transformeert het dok van 6 juli tot 12 augustus in een zwoele oase. Op het aangelegde strand kunnen bezoekers genieten van een cocktail, proeven van een exotisch gerecht aan de vele strandhutjes, een partij volleybal spelen of een film in openlucht bekijken.





Geen plaats meer

Volgend jaar moet het festival noodgedwongen haar zand elders uitstrooien. De oude Citroëngarage wordt grondig gerenoveerd en wordt omgetoverd tot kunstencentrum Kanal-Centre Pompidou. Aan de overzijde starten dan weer de werken aan het nieuwe stadspark. Met die twee grootschalige werven, is er geen plaats meer voor het festival. "Er spelen enkele ideeën voor een nieuwe locatie, maar er staat nog niets vast", zegt Marina Bresciani van Brussels Major Events. "We moeten rekening houden met de verschillende werven rond het kanaal. We weten zelfs niet of het nog aan het water kan plaatsvinden. Het is ook maar de vraag of we na de werken, die in 2022 afgerond moeten zijn, terugkeren of op de nieuwe locatie blijven."





Toch zien de organisatoren de gedwongen verhuis als goed nieuws. "We grijpen deze kans aan om het evenement in een nieuw jasje te stoppen en te vernieuwen", aldus Bresciani.





Ook dit jaar heeft het kunstencentrum Kanal al een invloed op het festival. Zo valt de sluitingsdag van beide instellingen op dinsdag. De stad hoopt zo de bezoekers van Brussel Bad ook naar Kanal te lokken en vica versa.





Spektakelshow

Brussel Bad opent vandaag om 12 uur en viert 's avond met een grote spektakelshow. Dit jaar breidt de sportzone uit tot 850 vierkante meter, met ruimte voor volleybal, yoga en initiatielessen dans.





Op de sportzone vindt ook het cinemafestival L'Heure d'été van Cinema Galerie plaats. Op een reuzenscherm worden elke donderdag, zaterdag en zondagavond Braziliaanse films vertoond. De matchen van het WK-voetbal zijn binnen te bekijken, met ruimte voor 700 mensen. Door de uitbreiding verhuist opnieuw een deel van de 36 strandhutjes naar de Akenkaai. Net als vorig jaar verbindt een tijdelijke wandelbrug beide kaaien en kunnen mensen gemakkelijk van de ene naar de andere activiteit oversteken.